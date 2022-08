La Fiat 500 è l’auto elettrica più venduta in Italia. Tesla non entra nemmeno in Top 10

Ancora una volta la Fiat 500 elettrica è stata l'auto elettrica più venduta in Italia. Tutte le anomalie della classifica italiana rispetto al resto d'Europa.

02—Ago—2022 / 10:17 AM

Ancora una volta la Fiat 500 elettrica è stata l’auto elettrica più venduta in Italia. A luglio 2022 il mercato dell’auto italiano ha registrato una flessione tutto sommato contenuta. Auto elettriche e ibride plug-in continuano ad occupare una quota di mercato relativamente marginale, peraltro con volumi in calo su base annua.

Con 778 immatricolazioni, la Fiat 500 elettrica si conferma la regina dei BEV in Italia. La segue subito dopo la Smart Fortwo con 308 immatricolazioni. Poi la Renault Twingo E-Tech Electrc e la Megane E-Tech Electric, sempre del produttore francese. Un’anomalia tutta nostra, se si pensa che la classifica europea delle EV vede sul podio ben due Tesla: la Model Y e la Model 3, rispettivamente al primo e al terzo posto.

In Italia Tesla non compare proprio in tutta la top 10 delle elettriche più vendute.

I modelli PHEV possono contare su una quota del 4,6% con un calo di volumi del 19,2% su base annua. I BEV si fermano al 3,3%, con un -29,2%, mentre le ibride HEV conquistano un solido 33,1% di market share. L’Italia ha chiuso luglio con 3.167 BEV /(veicoli elettrici a batteria) immatricolati.

Guardando all’Europa, gli ultimi dati disponibili sono quelli di giugno. Il verdetto è scoraggiante: non vedevamo un giugno così negativo dal 1993. Come anticipato, la classifica europea delle elettriche più vendute è molto diversa da quella italiana.