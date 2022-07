La Tesla Model Y è l’elettrica più venduta in Europa. Male per l’automotive è stato il peggiore giugno dal 1993

La Tesla Model Y è l'auto elettrica più venduta in Europa. Ma il mercato ha poco di che festeggiare: per trovare un giugno peggiore bisogna tornare indietro al 1993.

Il mercato europeo delle auto elettriche ha una nuova regina: è la Tesla Model Y, che ha preso il posto fino a non troppo tempo fa occupato dalla Model 3, sempre Tesla. Lo rivela l’ultimo bollettino di Jato Dynamics.

Il quadro complessivo, ad ogni modo, è tutto fuorché felice: le immatricolazioni di SUV e auto elettrificate – che avevano guidato la ripresa di inizio 2022 – sono in calo. I SUV scendono del 7% e le elettriche perdono l’8% su base annua. Tra BEV e PHEV si contano 215.000 immatricolazioni in tutta Europa, contro le 233.000 unità dell’anno scorso. A voler vedere il bicchiere mezzo pieno – ed è importante farlo -, bisogna segnalare che le elettrificate continuano a mangiare quote di mercato agli altri segmenti del mercato, con un market share cresciuto di ben il 20%.

Allargando ancora di più la fotografia, scopriamo che a giugno del 2022 in Europa sono state immatricolate 1.054.807 auto, anche qui in forte calo rispetto a giugno del 2022, quando erano 1.268 mln di unità. È un calo secco del 17%. È stato il peggiore mese di giugno dal 1993 a questa parte.

Arriviamo quindi alla classifica delle elettriche: al primo posto c’è la Tesla Model Y, protagonista della produzione della nuova Gigafactory di Berlino. Tesla ne ha immatricolate 16.687 unità. Segue FCA con la sua Fiat 500 elettrica (7.269) e quindi la Tesla Model 3 (6.176).