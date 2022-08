Jurassic World Collection: l’edizione speciale è in preordine su Amazon

Su Amazon è disponibile un’edizione speciale dedicata alla serie di Jurassic World, seguito diretto di Jurassic Park che ora approda in versione 4K UHD e Blu-ray con un cofanetto ricco di interessanti pezzi da collezione.

La foto, che purtroppo ancora non è disponibile in alta definizione, mostra un cofanetto contenente vari Blu-ray e 4K, ovviamente con contenuti extra, e una statua con Blue, il Velociraptor visto nel film. Presente anche una sorta di targa d’autenticità numerata, che evidenzia l’edizione da collezione come limitata. Il prodotto è venduto a 249,80€ su Amazon, e uscirà il 25 agosto 2022.

Vivi la conclusione epica dell’era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell’Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un’audace nuova avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il mondo. Jurassic World – Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

