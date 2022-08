Canyon Diablo: antico meteorite costituito di diamanti

Una squadra di scienziati ha scoperto una particolare struttura microscopica mai vista prima d’ora. È stata trovata dentro l’antico meteorite Canyon Diablo. La sua struttura è fatta a incastro di diamante e grafite. Secondo gli studiosi ha peculiarità uniche che un giorno potrebbero essere utili per lo sviluppo dell’elettronica o per la ricarica super veloce.

Le parti di diamante erano all’interno di Canyon Diablo, il meteorite schiantatosi sulla Terra 50mila anni fa. Esso fu scoperto in Arizona nel 1891. Il meteorite è un’ottaedrite di ferro. I suoi frammenti furono usati dai nativi americani nella Preistoria come fonte di ferro meteorico.

La raccolta dei vari frammenti è cominciata a partire dall’Ottocento per poi essere intensificata. Il meteorite è fatto di diamanti non comuni e non familiari alla maggioranza delle persone. I diamanti più conosciuti si sono formati a 150 km sotto la superficie della Terra. Lì le temperature sono più di 1093 gradi Celsius.

Nei diamanti ci sono atomi di carbonio posizionati in strutture cubiche. Nei diamanti invece appartenenti al meteorite Canyon Diablo sono chiamati lonsdaleite. Prendono il nome di Dame Kathleen Lonsdale, cristallografa inglese, nonché prima professoressa dell’University College di Londra. Tali cristalli sono esagonali e si possono formare soltanto a temperature molto elevate e con pressione estrema.

Gli studiosi sono riusciti a riprodurre la lonsdaelite con successo anche in laboratorio. Hanno fatto uso di aria compressa e polvere da sparo per dare la spinta a dischi di grafite a 24.100 km orari su un muro. Infatti, la lonsdaelite si crea solo nel caso di impatto degli asteroidi con la Terra a super velocità.