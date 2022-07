Apple Watch 2022: niente sensori per glucosio e pressione, rimandati ancora una volta

Secondo Mark Gurman, i prossimi Apple Watch non avranno i tanto chiacchierati sensori per il glucosio e la pressione. Per quelli bisognerà aspettare il 2023.

Tra due mesi Apple presenterà la nuova generazione di Apple Watch. Saranno tre, per la prima volta farà il suo debutto la linea Apple Watch Pro, una versione high-end dello smartwatch dedicata agli sportivi (ma non solo).

Secondo il noto giornalista di Mark Gurman, il modello Pro presenterà un display più spazioso e un case d’acciaio di alta qualità. Tuttavia il giornalista invita anche a non farsi grosse aspettative sotto il profilo dello scatto generazionale: non ci saranno fuochi d’artificio o grandi sorprese, la tecnologia rimarrà grossomodo invariata.

Gurman sostiene che i nuovi smartwatch non sfoggeranno nuove tipologie di sensori rispetto a quelli già presenti sugli Apple Watch attualmente in commercio. Non ci saranno, in altre parole, i nuovi sensori per la rilevazione dei livelli di glucosio nel sangue o per misurare la pressione. Bisognerà aspettare il 2023 per quelli.

Tornando al modello Pro, il giornalista di Bloomberg sostiene che avrà un display più grande del 7% e che, anche per questo, «potrebbe non piacere a tutti i consumatori». Inoltre il dispositivo avrà una modalità ultra-risparmio energetico che consentirebbe un utilizzo continuato per diversi giorni di fila senza necessità di ricaricarlo. Quanto al design, sarà un’evoluzione del design attuale: continuerà ad essere rettangolare e i bordi non saranno piatti.