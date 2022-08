TikTok ha introdotto alcuni videogiochi all’interno della sua App

Nel silenzio generale e senza grossi proclami, TikTok ha aggiunto alcuni minigiochi all’interno della sua applicazione. In totale ci sono nove diversi giochi, possono essere integrati all’interno dei video utilizzando la funzione Add link e quindi ‘MiniGame’.

Gli spettatori possono riprodurre e giocare al minigioco semplicemente aprendo il link. Un portavoce di TikTok ha confermato che i minigiochi diventeranno presto sempre più centrali all’interno del social: “Cerchiamo sempre nuovi modi per arricchire la nostra piattaforma e testiamo regolarmente nuove funzioni in grado di aggiungere valore alla nostra community”, ha detto. “Al momento stiamo esplorando l’integrazione con i giochi HTML5 su TikTok attraverso una collaborazione con alcuni sviluppatori”.

Per il momento l’integrazione è ancora in una fase acerba. Ad esempio gli utenti non possono registrare le loro sessioni di gioco, magari per editarle e farci una clip da condividere sul social. I giochi possono essere riprodotti anche da un apposito menù chiamato MiniGame.

Al momento i giochi sono disponibili negli USA e in Regno Unito. I giochi sono realizzati dagli studi Vodoo, Nitro Games, FRVR, Aim Lab e Lotum. In futuro TikTok aggiornerà il suo catalogo con alcuni nuovi videogiochi.

Vale la pena di ricordare che l’anno scorso TikTok ha acquistato lo studio di sviluppo di videogiochi Moonton Technology.

Ma il gaming non è l’unico nuovo interesse di TikTok. ByteDance sta anche lavorando ad un competitor di Spotify e Apple Music.