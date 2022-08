She-Hulk: la prima clip mostra la protagonista mentre si esercita con Bruce Banner

USA Today Life ha diffuso la prima clip di She-Hulk, la serie TV di Disney+ che sarà disponibile dal 17 agosto sulla piattaforma streaming. Nel filmato vediamo la Jennifer Walters interpretata da Tatiana Maslany mentre si esercita ad utilizzare i suoi poteri assieme al cugino Bruce Banner.

Ecco il filmato.

Hi there 👀 We have an ~EXCLUSIVE~ clip of @disneyplus's @SheHulkOfficial. You know, the 30-something woman, who happens to be a 6-foot-7 muscular green powerhouse and one heck of a lawyer. https://t.co/C3yEo1L3JJ pic.twitter.com/FsZyptDKTd

— USA TODAY Life (@usatodaylife) August 1, 2022