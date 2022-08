Pokémon Presents: annunciato un nuovo evento il 3 agosto

Il 3 agosto si svolgerà Pokémon Presents, un evento ricco di annunci tutti legati al mondo dei Pokémon. L’orario di svolgimento sarà quello delle 16,00 italiane, ed a tenerlo ci saranno Game Freak e Nintendo. Sarà l’occasione per approfondire le due nuove uscite videoludiche del franchise: stiamo parlando di Pokémon Scarlatto e Violetto.

Ma al centro del prossimo Pokémon Presents non ci saranno solo i due nuovi giochi in uscita, si parlerà di novità riguardo a degli spin-off, e sull’applicazione ufficiale per iOS e Android. Sul canale YouTube dei Pokémon si terrà anche un watch party della serie animata, che si svolgerà un’ora prima.

Qui sotto, intanto, trovate alcuni dettagli relativi a Pokémon Scarlatto e Violetto: