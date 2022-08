Ok, iniziamo la recensione di Paper Girls togliendo di mezzo ora la questione: qui non faremo paragoni superficiali tra Paper Girls e Stranger Things perché anche se appaiono inevitabili, non saranno mai particolarmente equi. A voi la scelta: se volete una recensione del tipo “Paper Girls è la risposta di Prime Video a Stranger Things” non siete nel posto giusto.

Cominciamo, Paper Girls si svolge negli anni ’80 con quattro dodicenni in bicicletta che finiscono per affrontare forze ultraterrene non proprio alla loro portata. Ma a metà del primo episodio, Paper Girls (che ci teniamo a sottolineare era una serie di fumetti prima che Stranger Things fosse una serie tv) cambia tono e diventa qualcosa di completamente diverso.

Improvvisamente, quella che all’inizio sembrava l’ennesima serie di “ritorno al passato” in stile E.T. rivela una lente più agrodolce e un cuore di fantascienza più duro.

I fumetti sono stati scritti da Brian K. Vaughan e illustrati da Cliff Chiang (entrambi produttori esecutivi della serie), i fumetti originali di Paper Girls hanno sviluppato una base di fan devota grazie alla sua caratterizzazione nitida, colpi di scena spietati e le immagini spigolose rese in rosa fluorescente e blues del colorista Matt Wilson. L’adattamento di Amazon, che ha presentato in anteprima la sua prima stagione di otto episodi il 29 luglio, sceglie i suoi momenti da seguire.

Creato da Stephany Folsom (Toy Story 4) e da Christopher C. Rogers (Halt and Catch Fire), questa versione di Paper Girls abbraccia la scarica di adrenalina di una caccia attraverso il tempo e lo spazio, ma spesso dà il meglio di sé nei momenti più tranquilli di reale condivisione umana.

In apparenza, Paper Girls sembra un po’ la risposta di Amazon a Stranger Things, con il suo focus su ragazzine che affrontano strani eventi negli anni ’80. Ma mentre Stranger Things parla di eventi soprannaturali ispirati a D&D, Paper Girls è una storia di viaggi nel tempo. Anche qui le ragazze inizialmente si preoccupano delle tipiche preoccupazioni degli anni ’80, l’invasione sovietica, ma vengono invece trascinate in una complessa guerra temporale tra due fazioni con obiettivi molto diversi.

Una fazione viaggia attraverso gli anni per aggiustare le cose e migliorare la vita dell’umanità, mentre l’altra crede nel mantenere pura la linea temporale e quindi cancella il duro lavoro dell’altra parte. Le ragazze non si preoccupano necessariamente di tutto questo. Ma quando vengono trasportate nel 2009, sono costrette a dividersi tra le due fazioni mentre cercano una via di ritorno a casa. Di seguito il trailer pubblicato su YouTube:

1 novembre 1988

Paper Girls ha molti punti di forza. La cosa migliore probabilmente sono le ragazze stesse. A differenza della maggior parte dei gruppi degli anni ’80 con cui potreste avere familiarità, non si tratta di un gruppo affiatato di amici che affrontano avversità. Invece, sono quattro ragazze che si conoscono a malapena – e che sono tutte molto diverse tra loro – costrette a lavorare insieme per sopravvivere e tornare al loro periodo di tempo. Alla fine diventano amiche, ma non iniziano così.

Il cast è incredibile. La cosa principale che mi vi trasporterà attraverso la serie non sarà il lato fantascientifico dell’equazione, ma, piuttosto, il dramma in corso tra le ragazze, che sono costrette a confrontarsi con dure verità mentre vanno nel futuro e, in alcuni casi, si incontrano i loro sé futuri.

Questo va dalla sapiente Tiff che si preoccupa di entrare al MIT a KJ che apprende della sua sessualità ed Erin che è delusa da quanto sia noiosa la sua vita. Nel complesso, la serie è davvero ben interpretata; le ragazzine sembrano persino le loro controparti dei fumetti.

Altri momenti salienti includono un Ali Wong sorprendentemente efficace nei panni della “Vecchia Erin” e un ispirato Jason Mantzoukas nei panni del leader hipster di una delle fazioni che viaggiano nel tempo ossessionato dai Public Enemy e dai Metallica.

Quando la serie prende il via il 1 novembre 1988 con il quartetto che intraprende il temuto percorso cartaceo post-Halloween, Erin (Riley Lai Nelet) è semplicemente una “nuova ragazza” per le altre, che a loro volta si sono incrociate solo occasionalmente. KJ (Fina Strazza) vuole solo stare lontana dalla casa e dalle aspettative dei suoi ricchi genitori; Tiffany (Camryn Jones) sta aspettando il suo momento finché non potrà arrivare al MIT; e Mac (Sofia Rosinsky) ha ereditato il lavoro da suo fratello maggiore per aiutare a sostenere la sua famiglia, anche se raramente la sostengono.

Quando tutte viaggiano accidentalmente nel futuro insieme, non c’è niente che le tenga unite tranne la paura e la familiarità.

Con le quattro protagoniste che si conoscono a malapena all’inizio del loro viaggio, la serie le costringe a costruire le loro amicizia da zero. Paper Girls sembra quello che potrebbe succedere se un wormhole avesse risucchiato i membri del Breakfast Club e li avesse sputati in un altro decennio (e non solo perché Mac di Rosinsky, con i suoi discorsi duri sul bisogno di fumare più che di amore, ha un aspetto e un suono inquietante come Judd Nelson).

Realtà, delusione e perdita

Ci avviciniamo alla conclusione della recensione di Paper Girls con alcune considerazioni. La prima è che portare avanti la storia e le loro relazioni reciproche, stabilendo anche un universo dettagliato di ribelli sotterranei che combattono un regime autoritario attraverso linee temporali che si intersecano, è un compito arduo. Eppure Paper Girls, con il suo giovane cast di talento e la dedizione nell’affrontare le grandi questioni sollevate dalla sua premessa, offre molto di più.

Aiuta immensamente il fatto che ciascuna delle quattro attrici principali sia avvincente a pieno titolo, soprattutto quando i loro personaggi scoprono come si sono svolte le loro vite dopo il 1988. Quando Jones e Nelet hanno l’opportunità di confrontarsi direttamente con i vecchi sé di Tiffany ed Erin, interpretati da Sekai Abeni e Ali Wong, possono anche approfondire i temi più ricchi della serie di aspettative che incontrano realtà, delusione e perdita.

Rosinsky finisce per gestire alcuni dei più e momenti meno sottili, ma ottiene uno dei suoi fili più toccanti quando Mac si riconnette con suo fratello (Cliff Chamberlain). Strazza, nel frattempo, deve guardare più dentro di sé mentre KJ lotta sia contro i suoi istinti introversi che contro una verità su se stessa che non è particolarmente pronta ad affrontare.

Coloro che vogliono vedere Paper Girls per il mistero e la fantascienza potrebbero trovarsi frustrati verso la metà della stagione. Qui, la serie si concentra sulle ragazze che affrontano le loro insicurezze, essenzialmente mettendo in pausa l’urgenza del mistero più ampio e dei formidabili agenti – interpretati dai sempre avvincenti Adina Porter e Jason Mantzoukas.

E, certo: non si può negare che questi episodi, che si concentrano sul personale rispetto alle implicazioni politiche della narrativa generale, perdono l’approccio e l’estetica più potenzialmente unici della serie.

Ma creare il tessuto connettivo che lega insieme le ragazze è fondamentale anche per gettare le basi per ciò che attraversano, come lo affrontano e cosa accadrà.

Dopotutto, non serve a niente viaggiare nel tempo se non ti interessa con chi stai viaggiando, quindi Paper Girls fa tutto il possibile per assicurarsi che il pubblico si interessi a loro.

Mentre il fumetto di Paper Girls è vivace e colorato grazie al colorista Matt Wilson, la serie spesso sembra più insipida, in particolare quando si tratta di CGI e degli abiti e delle location futuristiche. I soldati del futuro sembrano personaggi di sfondo di The Next Generation. Un punto chiave della trama ruota attorno a un telefono futuristico che le ragazze scoprono; nei fumetti, è una visione bizzarra di come sarà l’iPhone, mentre la serie lo trasforma in una generica lastra nera. Si spera che la prossima stagione vorrà dare più importanza a questi aspetti rendendo la serie molto più accattivante.

La prima stagione di Paper Girls è ora disponibile per lo streaming su Amazon Prime Video.