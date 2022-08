iPhone 14 avrà un chip A15 Bionic con performance migliorate?

Sembra che sebbene i modelli non pro di iPhone 14 rimarranno con il chip A15 Bionic, questo verrà potenziato.

Già ne avevamo parlato: purtroppo brutto notizie sembrano esserci all’orizzonte per chi vorrà comprare un iPhone 14. I modelli non Pro infatti, dovrebbero montare il vecchio chip A15 Bionic, mentre quelli nuovi potranno avere il chip A16 Bionic. Ora però nuove informazioni portano speranza.

Sembra infatti che i modelli non Pro dell’iPhone 14 avranno sì un A15 Bionic come chip, ma sarà potenziato e migliorato, con delle performance superiori. L’analista Ming-Chi Kuo aveva parlato in passato di questa cosa, affermando che con tutta probabilità iPhone 14 e iPhone 14 Max avrebbero avuto un A15, o una variante.

Effettivamente ora sembra invece che la variante sia la proposta più accreditata, con un potenziamento che andrebbe a fungere come una sorta di overclocking da parte di Apple stessa. L’azienda di Cupertino si è mostrata intenzionata a creare un gap di specifiche tra i modelli iPhone 14 e iPhone 14 Max contro iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Se vediamo infatti, l’iPhone 13 non aveva grandi differenze tecniche tra un modello e l’altro.

L’intenzione adesso invece è di cambiare, ma non c’è da preoccuparsi: i modelli entry level rimarranno comunque migliori del precedente iPhone 13, valendo quindi il passaggio a nuovo smartphone.