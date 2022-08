Apple Watch e EarPods contraffatte, maxi-sequestro a Catania

Le fiamme gialle del comando provinciale di Catania hanno sequestrato un bottino di oltre 2.200 dispositivi tecnologici contraffatti. Soprattutto auricolari bluetooth e smartwatch. Riportavano i marchi di Apple e Samsung, ma erano delle copie.

I prodotti venivano venduti all’interno di un regolare esercizio commerciale di proprietà di un imprenditore di origini cinesi. Prima della rettata che ha portato al sequestro, il negozio era stato oggetto di un sopralluogo. Gli agenti della Guardia di Finanza avevano raccolto diverso materiale fotografico, che era stato successivamente inviato ad una società che si occupa di proteggere la proprietà intellettuale della Apple nel nostro paese.

I prodotti contraffatti erano delle evidenti imitazioni delle AirPods. Inoltre veniva venduto anche un clone dell’Apple Watch.

Complessivamente, la GdF stima che la merce sequestrata avesse un valore commerciale di circa 14.000 euro. Il titolare del negozio è stato denunciato per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione.

La Guardia di Finanza ha ricordato che articoli di questo tipo non costituiscono esclusivamente un danno per le aziende, ma sono anche un pericolo per i consumatori: nulla indica che i prodotti sequestrati rispettassero i parametri di qualità e di sicurezza imposti dalle norme italiane ed europee.