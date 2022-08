Andor: trailer della serie tv di Star Wars con Diego Luna

La storia della galassia “lontana, lontana” di Star Wars si arricchisce con un nuovo tassello grazie ad Andor, nuova serie tv originale per Disney+ con protagonista Diego Luna in arrivo il 31 settembre: ecco arrivare oggi il nuovo trailer ufficiale. La serie, per motivi non ancora esplicitati da Disney, arriverà con un mese di ritardo rispetto alla tabella di marcia precedentemente comunicata.

Andor esplorerà una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza. La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle.

Diego Luna torna nei panni di Cassian Andor, affiancato da Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough e Kyle Soller. I produttori esecutivi sono Kathleen Kennedy, Sanne Wohlenberg, Diego Luna e Michelle Rejwan. Tony Gilroy è il creatore e showrunner.

