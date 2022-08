7 Wonders Duel: come spendere meno per comprarlo su Amazon

Le Offerte Amazon di oggi ci portano un interessante 7 Wonders Duel, gioco da tavolo pensato per due giocatori che prende le meccaniche dell’originale 7 Wonders riadattandole al duello. Lo sconto è molto interessante, si tratta del 26%, e il prezzo diventa in questo modo 18,44€ al posto di 24,99€.

È necessario evidenziare però che la versione del gioco, almeno stando ai commenti su Amazon, sembra essere tedesca o francese: fortunatamente il problema non sussiste, considerato che il gioco non ha scritte sulle carte ma solo simboli.

L’unica cosa che dovrete fare per poter giocare al meglio a 7 Wonders Duel è scaricare il manuale in italiano, che potete trovare a questo link.

7 Wonders Duel porta due giocatori a sfidarsi per il progredire della loro civiltà, accumulando punti vittoria in svariati modi e cercando di far prosperare la propria fazione. 7 Wonders Duel offre un nuovo sistema di pesca delle carte, 3 condizioni di vittoria, progresso scientifico, un sistema militare originale e 12 Meraviglie da combinare tra loro per giocare partite avvincenti e sempre nuove.

Sviluppa la tua scienza e il tuo esercito, innalza edifici prestigiosi e guida la tua civiltà alla vittoria! 7 Wonders Duel è un gioco completo ambientato nel mondo di 7 Wonders e concepito specificamente per 2 giocatori.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.