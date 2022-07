Stranger Things: l’interprete di Eddie ha incontrato i Metallica suonando Master of Puppets (video)

I Metallica hanno invitato ad un loro concerto Joseph Quinn, interprete di Eddie in Stranger Things 4, e ci hanno suonato insieme Master of Puppets.

Il sogno di Joseph Quinn e di diversi appassionati di Stranger Things si è realizzato: l’interprete di Eddie Munson ha incontrato i Metallica, e ci ha anche suonato Muster of Puppets. Il tutto è avvenuto durante un recente concerto della band metal. Quinn ha avuto la possibilità di condividere il backstage con i Metallica, e proprio nel dietro le quinte ha suonato insieme al gruppo Master of Puppets, il pezzo che il suo character ha portato nel Sottosopra in Stranger Things 4.

Ecco il video ed il post dell’incontro.

🤘this is for Eddie 🤘

Joe Quinn met Eddie Munson's heroes: @Metallica! pic.twitter.com/y0oaSLpT6P — Netflix (@netflix) July 29, 2022

Gli stessi Metallica sono rimasti profondamente colpiti dall’utilizzo di Master of Puppets in una scena clou di Stranger Things 4. Ecco il messaggio che hanno condiviso qualche settimana fa, indirizzato ai fratelli Duffer:

Il modo in cui i fratelli Duffer hanno utilizzato la musica in Stranger Things ha portato il tutto su un altro livello. Perciò siamo entusiasti per il fatto che sia stata scelta Master of Puppets in una scena così importante. Siamo rimasti scioccati dal risultato finale prodotto. Tutto è stato fatto così bene […] per noi è un onore essere parte del percorso di Eddie.

Ricordiamo che Stranger Things 4 volume 2 è disponibile su Netflix dall’1 luglio.