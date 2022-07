Stranger Things: David Harbour pensava che la prima stagione sarebbe andata malissimo

Oggi Stranger Things è divenuto un fenomeno globale, ma all’epoca del suo esordio su Netflix, ovvero nel 2016, nessuno degli addetti ai lavori poteva immaginare come il pubblico avrebbe accolto il telefilm. E David Harbour pensava che la serie sarebbe stata un disastro.

L’attore ne ha parlato di recente a The One Show. Ecco le sue parole:

Ricordo ancora quando stavamo girando la prima stagione. Eravamo ad Atlanta, e Netflix ci aveva dato giusto 20 dollari per girare. Nel mezzo delle riprese ricordo la mia acconciatrice che mi disse, mentre giravamo il quarto episodio, che secondo lei non avrebbe funzionato. Quando abbiamo finito i lavori sul set ho pensato che non ci sarebbe stata una seconda stagione, che saremmo stati il primo show di Netflix a non avere una seconda stagione. Pensavamo che non lo avrebbe visto nessuno, e che sarebbe stato un disastro.