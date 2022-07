Godzilla vs Kong: iniziate le riprese del film sequel

Il film sequel di Godzilla vs Kong ha iniziato le riprese in Australia. Ecco il primo video dal set.

Dopo il primo Godzilla vs Kong ora si è pronti per partire con il sequel, considerando che la produzione del nuovo lungometraggio è appena iniziata in Australia. A riportarlo è stato il telegiornale 7NEWS di Brisbane. Il report ha mostrato alcuni filmati relativi al set, in cui sono state mostrate delle persone fuggire alla spiaggia, un qualcosa in pieno stile Godzilla.

Ecco il report di 7NEWS.

Hollywood's love affair with the Gold Coast continues. Filming has begun in spectacular style for the latest instalment of the 'Godzilla vs. Kong' franchise, the action taking place in the heart of the glitter strip. https://t.co/VZ3A1cpmr5 @Amelia_Adam7 #7NEWS pic.twitter.com/fiwjuti8XT — 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) July 29, 2022

Le riprese mostrate nel filmato fanno vedere come location la Gold Coast, nel Queensland, una zona che è stata indicata come simile a Rio De Janeiro. Nel video le persone scappano dalla spiaggia, facendo intendere che la minaccia arriva dal mare, anche se questo non fa bene intendere se la il pericolo risulti essere Godzilla o King Kong.

Non sono trapelate ad oggi molte informazioni sul lungometraggio. Alla regia ci sarà Adam Wingard, mentre nel cast sarà presente Dan Stevens. Sicuramente rivedremo i due “mostroni” del titolo, per i quali sarà rispettivamente il quarto e terzo film del loro nuovo corso, e in sostanza sarà il quinto film della saga, dopo due su Godzilla, uno su King Kong e il primo crossover… naturalmente senza contare tutti i precedenti film “classici” sia americani che giapponesi di Legendary e Toho.

Chi rivedremo degli attori visti in precedenza? Difficile dirlo e non ci sono ancora dichiarazioni al riguardo. Il tutto, poi, andrebbe a incastrarsi con la serie TV in fase di realizzazione per Apple+.