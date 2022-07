Peanuts: il trailer dello special Lucy’s School in uscita il 12 agosto

Apple ha diffuso il trailer del nuovo special dei Peanuts, che sarà intitolato Lucy’s School. Il cartone animato sarà disponibile sulla piattaforma streaming il 12 agosto. Al centro della storia ci sarà Lucy che decide di creare lei stessa una scuola.

Qui sotto trovate il trailer.

Nello special l’inizio della attività scolastiche porterà Lucy a decidere di dare vita lei stessa ad una scuola, ma insegnare non è così facile come sembra. Il cartone animato è una lettera d’amore nei confronti dell’insegnamento e di ciò che l’insegnante rappresenta per un bambino.

Lo special è stato prodotto da Apple TV+ con la partecipazione di Peanuts e WildBrain, a dirigerlo è stato chiamato Raymond S. Persi (“It’s the Small Things, Charlie Brown”), mentre la sceneggiatura è di Craig Schulz, Bryan Schulz, e Cornelius Uliano, che ha anche fatto da produttore esecutivo assieme a Paige Braddock, Josh Scherba, Stephanie Betts, Amir Nasrabadi e Anne Loi, e con in aggiunta James Brown and Timothy Jason Smith.

Tra i più recenti special sui Peanuts che sono usciti su Apple TV+ possiamo menzionare For Auld Lang Syne, The Peanuts Mother’s Day Special, e It’s the Little Things, Charlie Brown.