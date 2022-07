Nicki: il trailer della docuserie su Nicki Minaj

La stessa cantante Nicki Minaj ha diffuso attraverso un post di Instagram il trailer della docuserie che la vedrà protagonista. Si tratta di una docuserie divisa in sei parti, che sarà distribuita prossimamente. A produrla sono stati i Bron Studios.

Ecco il trailer della docuserie sulla vita della cantante pop Nicki Minaj.

Queste sono le parole di Nicki Minaj:

Questa docuserie uscirà molto prima di quanto pensiate. Ho preso del tempo per rendere questo progetto più intimo, delicato, elettrizzante ed inspirante possibile. E mentre deciderò quale sarà la casa ideale per questo progetto, non posso fare altro che riflettere su cosa ci ho incluso dentro. Molte cose sono davvero personali, ed il che mi spaventa. Si tratta di un qualcosa che non avete mai visto fino ad ora, e spero che lo riusciate a maneggiare con cura. Vi voglio bene, e grazie per il continuo supporto.