Locke & Key 3: prima clip tratta dall’ultima stagione del serial Netflix

Locke & Key 3, stagione finale del popolare serial Netflix, arriverà sulla piattaforma streaming il prossimo 10 agosto: ecco la prima clip ufficiale dalla serie, con il giovane Bode che fa una straordinaria scoperta…

Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell’amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l’adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

