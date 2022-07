Balena bianca spiaggiata in Australia, non è la nota Migaloo

Sulla spiaggia di Mallacoota, in Australia, hanno rinvenuto i resti di una balena bianca. Una giovane megattera femmina, ancora ignote le cause della morte.

Di recente sulla spiaggia australiana di Mallacoota, Stato di Victoria è stata ritrovata una megattera bianca. Si tratta quasi di una spiaggia impossibile da raggiungere, è indispensabile un’imbarcazione. Uno dei residenti del villaggio, il signor Peter Coles, è stato il primo ad andare a vedere con il suo kayak.

Potevo vederla da lontano, ma era di un colore molto strano, sembrava solo un ammasso bianco, ma più mi avvicinavo, meglio potevo vedere le striature del suo ventre, quindi era ovviamente una balena. L’ho guardata bene e ho scattato delle foto nel caso fosse necessario che qualcuno la identificasse. Era piuttosto spettacolare, sembrava un bellissimo tipo di scultura in marmo bianco.

Peter Coles

Per la delusione di molti, non si tratta di Migaloo, famosa megattera bianca maschio albina. Essa viene avvistata da 30 anni, regolarmente in Australia. Il 1991 è stato l’anno del suo primo avvistamento a Byron Bay. Da due anni però non si fa più vedere, è insolito e preoccupante per gli scienziati. Il ritrovamento della carcassa di megattera bianca ha fatto subito pensare a Migaloo. Peccato che le immagini del ritrovamento del DEWLP (Dipartimento per l’ambiente, la terra, l’acqua e la pianificazione) dello Stato di Victoria lo abbiano smentito.

Gli ufficiali del DELWP hanno esaminato le immagini della megattera morta a Mallacoota e hanno confermato che si tratta di una femmina subadulta. Migaloo è un maschio.

Peter Bick, comandante del DELWP (Dipartimento per l’ambiente, la terra, l’acqua e la pianificazione)

D’altronde il rinvenimento è sempre motivo di rammarico per la morte di un giovane esemplare. Gli studiosi non sanno se sia una balena albina o con leucismo. Il suo colore nero sembra sbiadito dopo la morte. Altri studi faranno chiarezza. Le megattere hanno una mortalità del 4% e la maggior parte muore per cause naturali. L’animale ritrovato morto non ha ancora una chiara causa di morte, ma ulteriori analisi controlleranno la presenza di ferite o altri motivi di decesso.