Apple: 860 milioni di utenti iscritti agli abbonamenti, da Apple TV+ ad Apple Music

I servizi di Apple continuano ad andare a gonfie vele. Ormai sono una delle più importanti voci di bilancio della mela morsicata. Nel corso dell’ultimo trimestre fiscale gli utenti iscritti ai tanti abbonamenti della Apple hanno superato quota 860 milioni.

Il dato include tutti gli abbonamenti: da Apple Music ad Apple TV+, passando per iCloud+, Apple Arcade, Apple Fitness, Apple News+ e via dicendo. Servizi, peraltro, che da un po’ di tempo sono disponibili anche in un bundle omnicomprensivo (o quasi) chiamato Apple One.

Nel corso degli ultimi 12 mesi – ha spiegato il CFO di Apple, Luca Maestri -, Apple ha guadagnato oltre 160 milioni di nuovi abbonati. Apple non fornisce un dato scorporato dell’andamento dei singoli servizi. Il dato è quindi un calderone che include le sottoscrizioni – individuali o in bundle – ai tanti diversi abbonamenti offerti dall’azienda. Maestri ha comunque aggiunto che durante l’ultimo trimestre sia Apple TV+ che Apple Arcade sono andati molto bene, guadagnando nuovo terreno.

La divisione Servizi – che include i succitati servizi, ma non solo – ha generato ricavi per 19,60 miliardi di dollari, contro i 17,48 di un anno fa. In crescita su base annua. Apple ha registrato una crescita anche per quel che riguarda la divisione smartphone, mentre altri prodotti – come i Mac – sono andati un po’ meno bene.