Locke & Key 3: trailer ufficiale dell’ultima stagione del serial Netflix

La famiglia Locke svela altre magie a Key House nel nuovo trailer di Locke & Key 3, mentre più pericolosa che mai incombe su Matheson una nuova minaccia che ha preso di mira le chiavi. La stagione finale del popolare serial arriverà su Netflix il prossimo 10 agosto.

Ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House), Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell’amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l’adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

