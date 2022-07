Bernard Cribbins: morto l’interprete di Wilfred Mott in Doctor Who

Doctor Who: Neil Patrcik Harris nel cast dello speciale per il 60esimo anniversario

Doctor Who: Neil Patrcik Harris nel cast dello speciale per il 60esimo anniversario

Doctor Who: la prima foto di David Tennant di nuovo nei panni del decimo Dottore

Doctor Who: la prima foto di David Tennant di nuovo nei panni del decimo Dottore

Doctor Who: David Tennant e Catherine Tate tornano nella serie

Doctor Who: David Tennant e Catherine Tate tornano nella serie

Doctor Who: Ncuti Gatwa è il nuovo interprete, le prime dichiarazioni

Doctor Who: Ncuti Gatwa è il nuovo interprete, le prime dichiarazioni

Doctor Who e tutti i programmi BBC gratuitamente su Rakuen TV

Doctor Who e tutti i programmi BBC gratuitamente su Rakuen TV