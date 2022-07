Twitter, gli azionisti dovranno votare sull’offerta di Musk il prossimo 13 settembre

Nonostante la delicata causa legale in corso, la conferenza degli azionisti di Twitter si riunirà comunque il 13 settembre. Come se non fosse successo nulla.

Nonostante il miliardario abbia annunciato di volersi tirare indietro, e nonostante l’attuale causa in corso, la conferenza degli azionisti di Twitter si riunirà il prossimo 13 settembre per votare sull’offerta da 44 miliardi di dollari presentata da Elon Musk – che, virtualmente, è ancora valida.

Il CdA di Twitter ha raccomandato agli azionisti di votare a favore dell’operazione di acquisizione, nonostante la società abbia citato in giudizio Elon Musk. Il processo inizierà ad ottobre e avrà una formula breve: l’esito potrebbe arrivare in appena cinque giorni.

Dopo un braccio di ferro durato diversi mesi, lo scorso 8 luglio Elon Musk ha comunicato alla SEC di voler ritirare la sua proposta per acquistare il 100% delle quote di Twitter. Il miliardario avrebbe dovuto pagare 44 miliardi di dollari, con una compensazione per gli azionisti fissata a 54,20 dollari ad azione – ossia estremamente sopra al reale valore di mercato di Twitter.

A maggio Musk aveva annunciato di aver ‘messo in pausa’ l’operazione, contestando i dati ufficiali di Twitter sul numero di bot presenti sul social network. Secondo Twitter sarebbero meno del 5% del totale degli utenti attivi. Secondo Elon Musk e i suoi avvocati sarebbero molti di più, forse addirittura tre o quattro volte tanto. Twitter ora vuole obbligare Musk ad andare avanti con l’accordo. L’esito del processo – considerate le cifre in gioco – è in certo. La giudice che sarà chiamata a decidere sul caso potrebbe dare ragione a Twitter, limitandosi tuttavia ad imporre al miliardario il pagamento di un importante risarcimento.

La riunione degli azionisti si terrà alle 10:00 (AM PT) del 13 settembre. Sarà trasmessa anche in diretta streaming. Twitter ha già comunicato la data della conferenza alla Securities and Exchange Commission.