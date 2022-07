TÁR: il teaser trailer del film con Cate Blanchett che sarà a Venezia 79

Ecco il teaser trailer di TÁR, il lungometraggio con Cate Blanchett che sarà presentato in concorso a Venezia 79.

Universal Pictures ha diffuso il teaser trailer di TÁR, il lungometraggio con Cate Blanchett protagonista che sarà presente a Venezia 79. Si tratta di un film diretto da Todd Field, la cui distribuzione è prevista per il 3 novembre.

Ecco il teaser trailer di TÁR.

Si tratta di un lungometraggio che mischia dramma e musica, e che racconta la storia di Lydia Tár, il personaggio interpretato da Cate Blanchett, che veste i panni di una musicista divenuta la prima direttrice donna di una importante orchestra tedesca, toccando così l’apice della carriera artistica.

Il cast del film prevede anche la presenza di Mark Strong, Julian Glover, Nina Hoss, Sydney Lemmon, Noémie Merlant, Allan Corduner, Vincent Riotta, Sam Douglas, Lucie Pohl e Lee R. Sellars.

Il lungometraggio sarà presentato in anteprima mondiale e sarà in concorso alla 79esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà dal 31 agosto al 10 settembre.

Per quanto riguarda Cate Blanchett di recente abbiamo visto l’attrice recitare nei lungometraggio Don’t Look Up (distribuito direttamente sulla piattaforma Netflix), e nell’ultimo film realizzato da Guillermo Del Toro intitolato La fiera delle illusioni – Nightmare Alley.

Potrebbe interessarti anche questa news con la selezione ufficiale di Venezia 79: