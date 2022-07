Pinocchio: il teaser trailer ufficiale del film Netflix di Guillermo Del Toro

Ecco il teaser trailer ufficiale di Pinocchio, il film realizzato da Guillermo Del Toro in uscita a novembre sulla piattaforma.

Online è stato pubblicato il teaser trailer di Pinocchio, il film Netflix che è stato realizzato da Guillermo Del Toro e che sarà disponibile solo in alcuni cinema selezionati e direttamente sulla piattaforma streaming nel periodo di novembre.

Qui sotto trovate il teaser trailer di Pinocchio.

La versione originale presenta un cast vocale d’eccezione: Ewan McGregor è il Grillo parlante, David Bradley è Geppetto e Gregory Mann fa il suo debutto prestando la voce a Pinocchio. Altre voci del cast includono Finn Wolfhard, l’attrice premio Oscar Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson, Burn Gorman, l’attore premio Oscar Christoph Waltz e l’attrice premio Oscar Tilda Swinton.

Il regista premio Oscar Guillermo del Toro reinventa il grande classico di Carlo Collodi dedicato al burattino di legno che prende magicamente vita per riscaldare il cuore di Geppetto, intagliatore in lutto. Questo stravagante musical in stop-motion diretto da Guillermo del Toro e Mark Gustafson segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Ricordiamo che su Pinocchio è prossimo all’uscita anche il film Disney+ con Tom Hanks protagonista che arriverà sulla piattaforma streaming l’8 settembre.

Potrebbe interessarti anche questa news: