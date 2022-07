Necropoli e antichi resti: rinvenuti a Grigioni, in Svizzera

Per gli archeologi dei Grigioni si tratta di una scoperta sorprendente. Sono stati rinvenuti una necropoli e resti di antichi insediamenti di epoca tardo romana e forse dell’alto Medioevo. Ciò è accaduto attraverso uno scavo a gennaio 2022 per un progetto di edificazione nel villaggio di Zizers. Esattamente nella Valle del Reno a 10 km da Coira.

Per la prima volta è possibile ripercorrere con maggior precisione l’insediamento romano di Zizers, che sinora era stato confermato solo da ritrovamenti isolati.

Servizio archeologico dei Grigioni

Nel castello inferiore (Untere Schloss) sono stati scoperti i resti di un insediamento, specialmente di case a fossa e di tombe. Sono risalenti all’epoca tardo romana (250-450 d.C.) e con grande probabilità al primo Medioevo.

Il team di archeologi ha rinvenuto sei tombe. Una parte di queste contengono preziosi corredi funebri. Ci sono un vaso in pietra ollare, un coltello di ferro, una fibula ad anello e cibo restante in ossa di animali. Le sei tombe sono in parte danneggiate per colpa delle attività agricole, svoltesi successivamente in tale zona.

Vicino alla necropoli, i resti di un antico insediamento attestano attività di artigianato. Ci sono due case a fosse con mura a secco e due focolari. Poco distanti anche un forno, dei fori di pali e fosse per rifiuti e altri focolari. Il gruppo di archeologi sottolinea che il rapporto di età fra tali ritrovamenti e la necropoli non sia ancora certo e chiaro. Comunque sia un ritrovamento importante per ricostruire un pezzo essenziale di storia passata. Il tempo e altri studi forse prima o poi sveleranno un possibile collegamento sulla sfera temporale fra necropoli e resti antichi.