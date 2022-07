Galeone: trovati i resti di quello che ispirò il film “I Goonies”

I resti rinvenuti in Oregon sembrano proprio essere della Santo Cristo de Burgos. Gli archeologi ne sono certi, i pezzi sono dell’antico galeone che ha ispirato il film cult “I Goonies”. Un successo amato da intere generazioni presenti e passate. La storia parla di un gruppo di ragazzini che si ritrovano dentro a una caccia al tesoro. Ciò li porterà a trovare una nave scomparsa tra forti emozioni e grandi pericoli.

Il “sudore” di tale ricerca è frutto di 16 anni. Poi gli esami al radiocarbonio hanno attestato che le travi ritrovate dagli archeologi appartengono alla Santo Cristo de Burgos. È una nave spagnola che alla fine del Seicento salpò da Manila, poi nel 1963 venne risucchiata dal Pacifico con tutto il suo carico. La scoperta è stata fatta a 11mila chilometri dal porto d’imbarco del galeone, in Oregon.

Nel film “I Goonies” la nave di nome Inferno venne realizzata appositamente per le riprese. C’era però mancanza di armatori quindi dopo venne distrutta. L’Oregon è l’ambientazione del film che alla fine non risulta una coincidenza. I sedici enormi resti di legno, infatti, sono stati rinvenuti a 65 km da Astoria, il luogo prescelto come ambientazione della pellicola. Resterà un mistero il destino della Santo Cristo de Burgos, sparita nel nulla durante il viaggio diretto in Messico.

Fin dal 2006 si sono iniziati a cercare i resti dell’antico galeone, al lavoro un team di specialisti guidato da un’agenzia culturale del posto. L’archeologo Scott Williams è stato fra i primi a impegnarsi in tale ricerca. Poi è stato il pescatore Craig Andes a ipotizzare l’appartenenza delle sedici travi in legno al famoso galeone. Williams poi ha recuperato le pesanti travi, facendole analizzare. Non ci sono dubbi, i risultati hanno dato conferma che l’albero della nave era appartenente a una varietà di legno tropicale asiatico abbattuto nel 1650.