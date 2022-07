I taxi tradizionali ora si prenotano con l’app di Uber: la multinazionale si allea con Radiotaxi 3570

A partire da oggi sarà possibile prenotare le corse sui taxi della Cooperativa Radiotaxi 3570 utilizzando l’app di Uber. Per il momento la partnership riguarda esclusivamente Roma, ma l’obiettivo già annunciato è di esportare questo sodalizio anche in altre città italiane.

Sono oltre 3.700 i taxi della cooperativa attivi a Roma. Mentre Uber rivendica la centralità della sua applicazione all’interno della capitale: nel corso degli ultimi tre mesi l’app è stata utilizzata circa 2 milioni di volte dai turisti e dai residenti. Numeri importanti, che ora si riverseranno anche sui taxi tradizionali. Chiaramente, Uber prenderà una percentuale su ogni corsa.

È sufficiente aprire l’app di Uber a Roma e quindi selezionare la destinazione e il tipo di servizio che si intende utilizzare: NCC oppure, appunto, i taxi di 3570. I pagamenti avvengono con carta di credito e bancomat, sempre sull’applicazione.

È uno strumento in più, considerato che l’accordo con Uber non sostituisce l’app It-Taxi, che poteva già essere utilizzata per prenotare le corse da smartphone.

Questo lancio consentirà alla capitale di fare un importante passo avanti nella mobilità urbana. Oggi confermiamo il nostro impegno a lavorare a fianco dei taxi, per creare sinergie e opportunità di crescita che possano essere di esempio per tutto il settore, ma soprattutto per offrire alle persone un servizio sempre più accessibile trasparente e affidabile

ha commentato Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.