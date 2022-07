Firefox 103 offre un grosso boost per i Mac con display a 120Hz

Lanciati lo scorso ottobre, i modelli MacBook Pro riprogettati di Apple con chip M1 Pro e M1 Max sono dotati di display Liquid Retina XDR con tecnologia ProMotion per frequenze di aggiornamento adattive che vanno da 24 Hz a 120 Hz. Quando si visualizza una pagina Web statica che non richiede una frequenza di aggiornamento elevata, il display del MacBook Pro adotta una frequenza di aggiornamento inferiore per preservare la durata della batteria, ma quando si gioca, si scorre o si svolgono altre attività in cui una frequenza di aggiornamento più elevata si tradurrà in contenuti più fluidi.

Secondo le note di rilascio di Mozilla, l’ultimo aggiornamento di Firefox 103 offre prestazioni migliorate su display in grado di offrire frequenze di aggiornamento superiori ai 120 Hz, suggerendo che i Mac da 14 e 16 pollici con ProMotion ne trarranno vantaggio. Come alcuni lettori ricorderanno, subito dopo che Apple ha lanciato i modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con Apple Silicon lo scorso ottobre, molti utenti hanno iniziato a segnalare problemi di scatti durante la navigazione in Safari di Apple.

Mentre alcuni utenti hanno riferito di aver notato uno scorrimento e prestazioni più fluidi di Safari su questi Mac dopo l’aggiornamento a macOS Monterey 12.2, Apple non ha mai confermato ufficialmente che ProMotion sia funzionante nel suo browser nativo per Mac. Pertanto, chiunque non sia ancora convinto di vedere frequenze di aggiornamento ottimali in Safari ora ha almeno un’opzione alternativa per utilizzare un browser che dovrebbe essere in grado di eseguire ProMotion a pieno regime.

Firefox 103 offre anche una migliore reattività su macOS durante i periodi di carico elevato della CPU, cosa che ottiene passando a una moderna API di blocco, secondo le note di rilascio. Un’altra novità di questo aggiornamento è la possibilità di modificare la dimensione del carattere dei sottotitoli direttamente da una finestra Picture-in-Picture, nonché il supporto per i sottotitoli su piattaforme tra cui Funimation, Dailymotion, Tubi, Hotstar e SonyLIV.