AMD: gli ultimi driver aumentano di molto le performance di GPU e APU

I driver software AMD 22.7.1 testati, mostrano un enorme aumento delle prestazioni OpenGL nei benchmark con GPU Radeon e APU Ryzen. AMD era leggermente inferiore rispetto ad NVIDIA quando si trattava di prestazioni all’interno dell’API OpenGL, ma l’azienda ha apportato numerosi miglioramenti e l’ultimo driver è una testimonianza del loro duro lavoro. I lettori hanno ora pubblicato una serie di benchmark che mostrano miglioramenti impressionanti nelle prestazioni complessive che superano persino la cifra del +92% che AMD stessa ha pubblicato per Minecraft, ieri.

Per prima cosa abbiamo un risultato dell’AMD Radeon RX 6900 XT in Unigine Heaven 4.0 che ha ottenuto una media di 155,8 FPS con i driver più vecchi, ma una volta installati i nuovi driver, le prestazioni grafiche sono aumentate fino a 196,2 FPS, con un aumento del 26%. PhazDelta ha anche notato che le prestazioni dell’API OpenGL sono migliori dell’API DirectX 11 all’interno dello stesso benchmark ora. In DirectX 11, ha ottenuto una media di 244,5 FPS e con OpenGL API ha ottenuto una media di 251,7 FPS, segnando una differenza del 3%.

Successivamente, abbiamo risultati all’interno del benchmark GPU Basemark che utilizza l’API OpenGL 4.5, un risultato del test mostra 7759 punti con i vecchi e 17814 punti con i nuovi driver sulla scheda grafica AMD Radeon RX 6800 e l’altro mostra 7496 punti con i vecchi e 16592 punti con i nuovi driver sulla stessa scheda grafica e questo è un miglioramento di 2,3x che è semplicemente folle.

Non sono solo le GPU AMD Radeon che stanno assistendo a un buon aumento delle prestazioni OpenGL, ma anche le APU Ryzen che utilizzano l’architettura grafica RDNA 2 e come notato da Videocardz, Twitterati Cary Golomb, ha eseguito un Ryzen 7 6800U a 10W con i nuovi driver software 22.7.1 e ha ottenuto un aumento delle prestazioni del 12%.