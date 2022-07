Samsung Galaxy Z Flip 4: leakati i colori principali

Proprio come ci si aspetta negli ultimi anni, le prossime grandi novità di Samsung non riservano praticamente grandi sorprese con un paio di settimane ancora prima che siano effettivamente programmate per diventare ufficiali. L’azienda stessa sta contribuendo in modo cruciale a questa totale mancanza di mistero accettando già prenotazioni per Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 e Galaxy Watch 5, anche se una cosa che Samsung deve aver sperato di tenere nascosta almeno qualche giorno in più è stata il rendering completo di forse il più interessante di questi tre dispositivi.

Non sorprende che sia esattamente ciò che Giznext sta pubblicando oggi in collaborazione con il famoso leaker Steve Hemmerstoffe, e anche se queste immagini complete e di alta qualità non rivelano nulla scioccanti, rivoluzionari o precedentemente sconosciuti, sono sicuramente un buon modo per mantenere in fermento i potenziali acquirenti di Galaxy Z Flip 4 pronti a spendere 999$ e oltre per un design familiare.

Samsung rilascerà presto l’attesissimo Galaxy Z Flip 4 nei seguenti quattro colori: