Samsung Galaxy Watch 4: in arrivo la quinta beta per One UI 4.5 e Wear OS 3.5

Un nuovo update per il sistema operativo One Ui dei dispositivi indossabili di Samsung, gli smartwatch, atto a risolvere dei bug, sarà rilasciato molto presto.

Samsung sta preparando il prossimo grande aggiornamento per la sua serie Galaxy Watch 4 da oltre un mese e la società continua a fornire nuovi aggiornamenti beta in vista del rilascio di One UI 4.5.

Questa settimana, Samsung ha rilasciato il quinto aggiornamento beta per i Galaxy Watch 4. In distribuzione ora per gli iscritti al programma beta, il quinto aggiornamento beta per la serie Galaxy Watch 4 è molto simile a quello precedente, focalizzato quasi esclusivamente sulla risoluzione dei bug. L’update porta il numero di versione ZVG7 e include anche un aggiornamento del plug-in di Galaxy Watch 4 Manager companion alla versione 2.2.11.220718.

I report su Reddit, così come quelli di Max Weinbach, confermano che il rollout sta avvenendo ampiamente e Samsung descrive le novità in questo modo:

Ecco i bug che sono stati corretti

Funzione watchface stabilizzata

Risolto il problema per cui il quadrante scaricato non veniva ripristinato

Risolto il problema dell’autorizzazione della complicazione dell’orologio e del tempo nella dashboard digitale

Risolto il problema della chiusura forzata quando una sfida veniva completata dopo aver impostato insieme la complicazione

Stabilità del quadrante SGG migliorata

Risolto il problema di compatibilità della visualizzazione a bolle nell’app Line

Migliorato il problema che il display si accende lentamente al polso durante l’esercizio in bicicletta

Funzione di ricarica della batteria migliorata

Stabilizzato il consumo di energia

Migliorata la correttezza dell’app Compass

Vengono applicati altri miglioramenti

Watch4 Manager 2.2.11.220718 per la beta è stato recentemente rilasciato, e Samsung consiglia di aggiornare all’ultima versione tramite il pulsante di download del plug-in Guarda nell’avviso di registrazione beta.

Tutto sommato, non ci sono molti cambiamenti importanti in questo aggiornamento, e Samsung sta continuando a spingere One UI 4.5, che si basa su Wear OS 3.5, verso la sua versione finale che dovrebbe essere proprio dietro l’angolo a questo punto.