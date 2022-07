Prey: la critica lo definisce il miglior film della saga di Predator

Prey arriverà su Disney+ il 5 agosto, ma, nel frattempo, la critica ha già potuto vedere il lungometraggio, e c’è chi, addirittura, lo ha definito il migliore film della saga di Predator. La storia sarà un prequel ambientato Ambientato 300 anni fa nella nazione Comanche.

Tra i commenti da segnalare su Prey abbiamo quello di Steven Weintraub di Collider che ha descritto così la reazione in sala dopo la visione del film:

Il pubblico ha fatto al cast ed ai registi una lunga standing ovation. A tutti è piaciuto, ed anche a me.

Perri Nemiroff lo ha definito il suo film “preferito della saga di Predator. Ho adorato il fatto che la storia sia un racconto personale e profondo, potenziato dalla questione Comanche e dalle suggestioni di Predator”.

Ross Bonaime ha parlato “del più divertente film su Predator che abbia mai visto. Dan Trachtenberg ha fatto un film con azione continua, e Amber Midthunder risulta essere davvero tosta”.

Drew Taylor di The Wrap considera Prey “un’intelligente rielaborazione del franchise”, mentre Kate Sanchez descrive Prey come “fenomenale”. Positive anche le parole di Shannon McGrew, che ha parlato di Prey come di “uno dei migliori ingressi del franchise. Riesce a catturare lo spirito dei predecessori, con un’inaspettata eroina per cui fare il tifo”.