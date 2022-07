Paul Sorvino: morto l’interprete di Quei Bravi Ragazzi

Ad 83 anni è scomparso Paul Sorvino, interprete di Quei Bravi Ragazzi, comparso anche in Law & Order.

26—Lug—2022 / 8:10 AM

Dopo la scomparsa di Tony Sirico, interprete della serie TV I Soprano, se ne va un’altra figura legata ad un film cult con al centro la mafia italo-americana: stiamo parlando di Paul Sorvino, uno degli interpreti di Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese. Sorvino è scomparso all’età di 83 anni.

Ad annunciarne la morte è stata la moglie Dee Dee, che ha dichiarato:

Abbiamo il cuore spezzato, non esisterà un altro Paul Sorvino, lui è stato l’amore della mia vita, nonché uno dei più grandi performer che siano comparsi sullo schermo e sul palco.

Il ruolo di Sorvino in Quei Bravi Ragazzi era quello di Cicero, il boss e chef amatoriale. Ma la sua carriera iniziò con il teatro, e lo portò nel 1973 ad ottenere un Tony Awards per la sua partecipazione a That Championship Season.

Sorvino ricoprì anche il ruolo del padre di Giulietta nel film del 1996 di Baz Luhrmann Romeo+Juliet, e fu anche il segretario di Stato Henry Kissinger nel film Nixon realizzato da Oliver Stone nel 1995. Sorvino ebbe pure degli importanti ruoli nella televisione, considerando che fu tra i protagonisti di Law & Order, vestendo i panni del detective Phil Cerretta.