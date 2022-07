Marvel Secret Wars: disponibile su Amazon l’edizione completa

La piattaforma di Amazon permette di mettere mano sull’edizione di Marvel Secret Wars fruendo di un ottimo prezzo attualmente presente, e da cogliere al volo in seguito alla conferma del nuovo film del Marvel Cinematic Universe svelato.

Il prezzo del manuale in edizione gigante di Marvel Secret Wars si attesta attualmente, per l’unica edizione da collezione disponibile con copertina rigida, a 38,95€, seppur non è detto che nel giro di qualche tempo ci troveremo davanti a un aumento della cifra.

Dopo l’annuncio di Avengers Secret Wars, il fumetto in questione in questa edizione extra-lusso, perfetta per tutti gli amanti del mondo Marvel può di sicuro risultare ottima, sia per chi vuole ripassare gli eventi visti in salsa dei fumetti e sia per chi desidera un oggetto da collezione a dir poco ottimo.

Il link che trovate qui di seguito permette di mettere mano sull’edizione completa in questione, avendo modo di fruire sia della spedizione gratuita e veloce garantita dalla piattaforma di Amazon Prime e sia di quella gratis per tutti gli utenti. Di sicuro può essere ottimo mettere mano sul gioiellino da collezione prima che il prezzo possa aumentare.

Compralo su Amazon.it

Questa notizia contiene un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a LegaNerd.com.