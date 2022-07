Le Autostrade italiane parlano con le auto Volkswagen: si inizia con un tratto di 26Km dell’A1

26 Km dell’Autostrada A1 diventano smart, grazie ad una collaborazione tra Autostrade per l’italia e il Gruppo Volkswagen. Il progetto per il momento riguarda il tratto che collega Firenze Sud e Firenze Nord – in ambo le direzioni – e lo snodo di Bologna.

Movyon, una controllata di Autostrade per l’Italia, ha installato un sistema di comunicazione tra veicolo e infrastruttura V2I. Gli utenti dotati di auto di ultima generazione potranno ricevere informazioni in tempo reale, rimanendo aggiornati su code, incidenti, emergenze ed eventuali altre complicazioni, inclusi gli eventi meteo. È un primo assaggio del futuro, perché un domani infrastrutture di questo genere riguarderanno il grosso delle autostrade europee. Certo, ci vorranno degli anni.

Un domani la comunicazione costante tra auto e strade diventerà semplicemente fondamentale per la mobilità, a maggior ragione se si immagina un futuro dove le auto saranno dotate di guida completamente autonoma.

Per il momento potranno beneficiare del V2I tutti gli automobilisti alla guida di una Volkswagen dotata di sistemi Car2X, presente di listino su tutte le nuove auto elettriche di ultima generazione dell’azienda (ma non soltanto).

Il progetto, già illustrato al Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibili e le sue strutture tecniche, rientra nell’ambito del Programma Mercury, piattaforma nata in seno al Gruppo Autostrade per l’Italia per dar vita a un grande polo unitario e coordinato per l’innovazione tecnologica nel settore infrastrutturale. Mercury ha lo scopo di accelerare il contatto tra la domanda di mobilità sostenibile e l’offerta, attraverso soluzioni innovative e coordinate per rispondere efficacemente alla grande sfida dell’ammodernamento ed efficientamento della rete

ha commentato l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi.