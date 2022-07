La Toyota Corolla è disponibile anche in Italia: si parte da 38.000 euro

La Toyota Corolla Cross arriva anche in Italia, a partire da oggi è possibile prenotare il veicolo. Con l’apertura degli ordini arrivano anche nuove informazioni sui prezzi e sugli allestimenti disponibili nel nostro paese.

La Toyota Corolla Cross arriverà nelle concessionarie italiane a partire da ottobre. Si parte da 38.000 euro.

Il veicolo monta il nuovo powertrain Full Hybrid di quinta generazione: motore termico 2L da 146 kW/197 CV. Quanto basta per scattare da 0 a 100Km/h in 7,7 secondi.

Nel periodo di lancio Corolla Cross avrà un prezzo di attacco di 34.500 euro per la versione Trend, grazie allo sconto di 3.500 euro in caso di finanziamento Toyota Easy. Lo stesso sconto è applicabile a tutte le combinazioni di allestimento e trazione. L’offerta finanziaria Toyota Easy invece prevede un piano a 48 mesi con un anticipo di 10.800 euro e una rata mensile da 269 euro. Per salire sul top di gamma Lounge sono sufficienti 45 euro di maggiorazione sul canone mensile

si legge in una nota del produttore.

Quanto ai consumi dichiarati, si parla di 19,6 km/l e 114 g/km di CO2. Gli allestimenti disponibili al lancio sono Trend e Lounge. Nel modello di serie troviamo i cerchi da 18 pollici, fari full LED, climatizzatore automatico, il sistema Toyota Smart Connect da 10,5 pollici con supporto ad Apple CarPlay e Android Auto e, quindi, il pacchetto di ADAS Toyota Safety Sense 3.

L’allestimento Lounge, che viene proposto a 3.000 euro in più, si contraddistingue per gli interni in pelle con elementi in tessuto, oltre ai sedili riscaldati, Blind Spot Monitor, tetto panoramico, impianto audio hi-fi HBL e sistema di navigazione.