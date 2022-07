Guardiani della Galassia: secondo Chris Pratt il futuro di Star Lord è ancora da decifrare

In Guardiani della Galassia vol.3 vedremo il gruppo dei personaggi protagonisti dei due film precedenti messo in crisi, e destinato a cambiare. Ed a questo punto viene da chiedersi cosa ne sarà di Star Lord. Si tratta di una domanda che è stata rivolta direttamente a Chris Pratt, ed a cui neanche l’interprete ha saputo bene rispondere.

Parlando a Extra l’attore ha dichiarato:

Spero di poter ritornare, non so. Non ci sono piani per il dopo Guardiani della Galassia vol.3, ad oggi. Credo che sia possibile qualsiasi cosa. E poi ora c’è di mezzo la questione del multiverso. E non sto dicendo che potrei essere ucciso, ma adesso esistono questi grandi buchi temporali in cui le persone possono tornare indietro.