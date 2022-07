Google Calendar: abilitate le posizioni di lavoro di default

Google ha aggiornato l'interfaccia utente per le posizioni di lavoro della sua app Google Calendar, e sta abilitando la funzione per impostazione predefinita.

Introdotte l’anno scorso su Google Calendar, le sedi di lavoro consentono di condividere manualmente la posizione quotidiana dell’ufficio. C’è il supporto per le routine settimanali della posizione di lavoro e le varie modifiche che possono accadere, le opzioni predefinite includono ufficio, casa, non specificato e anche l’aggiunta di posizioni personalizzate.

Con l’obiettivo di rendere “più facile pianificare la collaborazione di persona o definire aspettative”, l’accesso a queste informazioni è limitato alle persone che possono già vedere la disponibilità della persona per le categorie libero/occupato. Nel proprio calendario, le posizioni di lavoro sono mostrate sopra gli eventi giornalieri ma non sono più visivamente simili, e controlli più dettagliati sono disponibili nelle impostazioni.

Google ha annunciato oggi che gli utenti finali “potranno impostare la posizione di lavoro senza dover prima abilitare questa funzione nelle impostazioni del calendario”, inoltre ora è attivo per impostazione predefinita, ma può essere disabilitato dagli amministratori di Workspace e “le impostazioni correnti per il tuo dominio rimarranno le stesse a meno che non vengano aggiornate nella Console di amministrazione”.

Questa nuova impostazione predefinita verrà implementata nelle prossime settimane per:

Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade e Non profit, nonché per i clienti precedenti di G Suite Business

Non sarà disponibile per Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials e Frontline, nonché per i clienti precedenti di G Suite Basic e per gli utenti con account Google personali.