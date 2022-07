Antiche acque sotterranee: scoperte in una miniera in Sudafrica

In una miniera sudafricana sono state scoperte acque sotterranee di 1,2 miliardi di anni fa. Sono scopo di indagini per stoccaggio ecologico.

Gli scienziati hanno scoperto di recente l’esistenza di acque sotterranee di 1,2 miliardi di anni fa nelle profondità di una miniera in Sudafrica. Esattamente una miniera di oro e uranio a 2,9 km sotto la superficie terrestre a Moab Khotsong. Tale scoperta è positiva per capire meglio la vita sotto la superficie della Terra e su altri pianeti.

La radiazione alfa, beta e gamma viene prodotta quando uranio, torio e il decadimento di potassio sottoterra causano reazioni radiogeniche in rocce e fluidi vicini. Il rinvenimento è stato possibile, viste le grandi quantità di elio radiogenico, neon, argon, xeno e un isotopo di krypton, quest’ultimo mai visto prima. In pratica, grazie alla radiolisi che divide le molecole d’acqua creando idrogeno vitale per i microbi della terra in profondità.

Materiali solidi come plastica, acciaio inossidabile e persino roccia solida vengono infine penetrati diffondendo elio, proprio come la deflazione di un palloncino pieno di elio. I nostri risultati mostrano che la diffusione ha permesso al 75-82% dell’elio e del neon originariamente prodotti dalle reazioni radiogeniche di essere trasportati attraverso la crosta sovrastante. Le nuove intuizioni dello studio su quanto elio si diffonde dalla Terra profonda sono un passo avanti critico, poiché le riserve globali di elio si esauriscono e la transizione verso risorse più sostenibili guadagna trazione. Gli esseri umani non sono le uniche forme di vita che si affidano alle risorse energetiche del sottosuolo profondo della Terra. Poiché le reazioni radiogeniche producono sia elio che idrogeno, possiamo conoscere i serbatoi di elio e trasportare e calcolare il flusso di energia dell’idrogeno dalla Terra profonda. Questi calcoli sono vitali per capire come la vita nel sottosuolo è sostenuta sulla Terra e quale energia potrebbe essere disponibile dall’energia radiogenica su altri pianeti e lune nel sistema solare e oltre.

Oliver Warr, ricercatore dell’Università di Toronto