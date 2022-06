La più grande stazione di rifornimento di idrogeno d’Italia

È stata inaugurata la seconda stazione di rifornimento di idrogeno del nostro paese, la più grande. Si trova a Mestre, in Comune di Venezia. All’evento di presentazione erano presenti il sindaco Luigi Brugnaro, l’AD di Toyota Italia Luigi Ksawery Luca e Giuseppe Ricci, direttore generale della divisione Energy Evolution di ENI.

L’impianto di rifornimento di idrogeno si trova all’interno dell’ENI Station dell’area San Giuliano, a pochi chilometri dall’omonimo parco, uno dei più grandi d’Europa, e dall’accesso diretto alla laguna di Venezia utilizzato dai circoli velici del territorio. Oltre all’impianto di rifornimento di idrogeno, la stazione ospitava già anche una colonnina Fast per la ricarica degli EV e diverse pompe di benzina e diesel tradizionali.

È il secondo impianto di questo tipo realizzato in Italia, il primo si trova a Bolzano. Il nuovo impianto testimonia ancora una volta l’impegno del Comune di Venezia a favore della mobilità di nuova generazione. Il Comune ha stretto da diversi anni una partnership strategica con Toyota – che, tra le altre cose, è presente con il suo servizio di car sharing full hybrid Yuko – ed ha acquistato 90 autobus ad idrogeno, che si uniscono alla flotta di autobus elettrici attiva nel Lido, l’isola che ospita ogni anno la Mostra del Cinema.

ENI si è impegnata a realizzare alcune strutture per la produzione dell’idrogeno all’interno dell’area industriale di Marghera. Insomma, l’apertura dell’impianto di rifornimento si inserisce all’interno di una strategia più ampia, che vede in Venezia un punto strategico per il rilancio della mobilità sostenibile. «Vogliamo essere la capitale mondiale della sostenibilità», ha dichiarato non a caso il sindaco Brugnaro.

«Vogliamo essere protagonisti a Venezia e nel Veneto – gli ha fatto eco Ricci -, per rispondere alla domanda di mobilità sostenibile e transizione energetica»

La stazione ENI di San Giuliano è in grado di rifornire oltre 100 kg di idrogeno al giorno. Ci sono ovviamente tutti i sistemi necessari per garantire la piena sicurezza delle operazioni di rifornimento, a partire da quello antincendio. Il Comune di Venezia ha ricevuto in dotazione tre Toyota Mira Fuell Cell, che rimarranno a disposizione per le attività dell’amministrazione. Altrettante Toyota ad idrogeno entreranno a far parte della flotta del servizio di car sharing Yuko – e quindi a disposizione di residenti e turisti. Immagine in apertura via Ansa.it.