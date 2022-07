Windows 11: spunta un bug con il menu start

Dopo che alcuni utenti hanno scoperto un nuovo bug in Windows 11, che impedirebbe l’apertura del menù start, Microsoft ha stabilito che l’ aggiornamento KB5014668 (Build 22000.778) e le versioni più recenti sono il problema, e rilascia questa dichiarazione:

Dopo aver installato KB5014668 o aggiornamenti successivi, abbiamo ricevuto segnalazioni che un numero limitato di dispositivi potrebbe non essere in grado di aprire il menu Start. Sui dispositivi interessati, fare clic o selezionare il pulsante Start o utilizzare il tasto Windows sulla tastiera potrebbe non avere alcun effetto.

L’azienda ha emesso la seguente soluzione alternativa in quanto ha consigliato a individui e organizzazioni di eseguire un ripristino dei problemi noti (KIR).

Risoluzione: questo problema viene risolto utilizzando il ripristino dei problemi noti (KIR). Bisogna tenere presente che potrebbero essere necessarie fino a 24 ore prima che la risoluzione si propaghi automaticamente ai dispositivi consumer e ai dispositivi aziendali non gestiti. Il riavvio del dispositivo Windows potrebbe aiutare la risoluzione ad applicarsi più rapidamente al dispositivo.

Per i dispositivi gestiti dall’azienda che hanno installato un aggiornamento interessato e hanno riscontrato questo problema, è possibile risolverlo installando e configurando criteri di gruppo speciali. I criteri di gruppo speciali sono disponibili in Configurazione computer -> Modelli amministrativi -> KB5014668 220721_04201 Ripristino problemi noti -> Windows 11 (versione originale). Per informazioni sulla distribuzione e la configurazione di questi criteri di gruppo speciali, vedere come utilizzare i criteri di gruppo per distribuire un rollback relativo ai problemi noti.

L’aggiornamento KB5014668 è stato afflitto da problemi, ad esempio, aveva lo scopo di correggere un errore di aggiornamento del sistema operativo, ma ironicamente ha iniziato a causare errori di installazione. Microsoft ha anche riscontrato problemi relativi al menu Start da un po’ e l’aggiornamento di martedì di questo mese ha interrotto l’accesso al menu Start, inoltre pochi giorni fa, l’azienda ha rilasciato la build del canale Beta 22622.436 che ha risolto un arresto anomalo di Start sulle build Insider.