WhatsApp renderà più facile limitare la conservazione dei messaggi effimeri

Come di recente approfondito dalle pagine di WABetaInfo, la piattaforma di WhatsApp si prepara a inserire una nuova funzionalità, la quale risulterà utilizzabile grazie a un nuovo aggiornamento in arrivo sia su iOS, sia su Android e sia su desktop.

Si parla come di consueto di un update che non ha ancora una data d’uscita, e considerando che il tutto non è arrivato neanche in beta, non sappiamo quando all’effettivo gli utenti si troveranno ad avere a che fare con questo atteso aggiornamento.

L’update in questione permetterà di gestire al meglio i messaggi da mantenere, che vengono trasformati da effimeri a effettivi, visto che si avrà modo di ricevere delle informazioni in merito a come dei contenuti vengono cambiati in tal senso.

Nel momento in cui ci si deciderà quindi di non portare un messaggio all’autodistruzione, gli amministratori dei gruppi si troveranno a poter limitare il tutto, permettendo agli utenti grazie a una nuova specifica feature della privacy di effettuare l’operazione in questione o meno, con il tutto che ovviamente potrà di conseguenza venire scoperto da parte di tutti i membri del gruppo in questione. Non resta che scoprire quando quest’ulteriore evoluzione dei messaggi effimeri si farà presente.