Il San Diego Comic-Con 2022 ha ridato agli appassionati nerd di tutto il mondo la possibilità di riapprocciarsi ad un grande evento in presenza, e con lo standard usuale di organizzazione stabilito nel periodo pre-pandemia. Abbiamo raccolto in questo pezzo tutti gli annunci più importanti fatti durante il SDCC 2022 relativi a film e serie TV di prossima uscita e realizzazione. Ovviamente, fanno da mattatori gli annunci relativi ai Marvel Studios.

Avengers, Blade e Captain America

Kevin Feige ha annunciato l’uscita nel 2025 di ben due lungometraggi sugli Avengers, dal titolo Avengers: The Kang Destiny e Avengers: Secret Wars, il primo film uscirà il 2 maggio 2025, mentre il secondo il 7 novembre 2025. Durante il panel sono state annunciate anche le date di distribuzione di Captain America 4, che arriverà in sala il 3 maggio 2024, mentre Blade uscirà il 3 novembre 2023.

Black Panther: Wakanda Forever

Dopo la morte di Chadwick Boseman c’è molta attesa per l’uscita di Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo lungometraggio sul personaggio Marvel. Durante il San Diego Comic-Con è stato mostrato il primo trailer del film. L’uscita è prevista per novembre 2022.

Daredevil: Born Again

Per quanto riguarda le produzioni seriali Marvel l’annuncio più importante riguarda lo sviluppo della serie TV Daredevil: Born Again, che vedrà di nuovo protagonista Charlie Cox nei panni di Matt Murdock. La serie arriverà su Disney+ è sarà composta da 18 episodi.

Intervista col Vampiro

C’è attesa tra i fan di Anne Rice per la serie TV su Intervista col Vampiro. Il San Diego Comic-Con 2022 ha rivelato il trailer del telefilm che arriverà su AMC il 2 ottobre. Ecco il filmato.

The Sandman

Altra serie molto attesa e di prossima uscita è The Sandman, che arriverà sulla piattaforma streaming Netflix il 5 agosto. Il Comic-Con di San Diego ne ha svelato il trailer ufficiale. Tratta dall’amata e pluripremiata serie di fumetti di DC Comics scritta da Neil Gaiman, The Sandman è un ricco intreccio di mito e fantasy dark pieno di personaggi forti che segue le avventure di Sogno nel corso di dieci epici capitoli. Lo sviluppo e la produzione esecutiva sono di Gaiman, affiancato dallo showrunner Allan Heinberg e da David S. Goyer.

House of the Dragon

C’è attesa tra gli appassionati di Game of Thrones per l’esordio della serie spin-off intitolata House of the Dragon, e chiaramente il San Diego Comic-Con 2022 non poteva non essere un luogo adatto per mostrare del materiale relativo al telefilm. Durante la convention è stato pubblicato il trailer esteso House of the Dragon.

Ecco il filmato.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Chiudiamo il filone delle serie TV live-action più attese di cui si è discusso durante il SDCC 2022 con il trailer de Il Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, in arrivo sulla piattaforma Prime Video il 2 settembre. Ecco il filmato.

Black Adam, Shazam! Fury of the Gods

La DC Films si è presentata al San Diego Comic-Con mostrando dei contenuti relativi a due lungometraggio collegati: stiamo parlando di Black Adam e Shazam! Fury of the Gods. Il primo sarà in sala entro quest’anno, il 21 ottobre 2022, ed avrà Dwayne Johnson protagonista. Ecco il trailer.

Mentre questo è il trailer di Shazam! Fury of the Gods, con Zachary Levi.

John Wick 4

Durante il San Diego Comic-Con 2022 è stato rivelato il primo trailer di John Wick 4, il nuovo capitolo della saga con protagonista il personaggio interpretato da Keanu Reeves. Il filmato è stato mostrato durate un panel dedicato ad alcuni importanti registi, a cui hanno partecipato Steve Weintraub, Tim Miller, Andrew Stanton, e Chad Stahelski. Proprio quest’ultimo ha sorpreso un po’ tutti mostrando questo sneak peek di John Wick 4.

Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri

Il nuovo live action-tratto dal fondamentale gioco di ruolo Dungeons and Dragons ha finalmente un trailer, diffuso in occasione del panel appena occorso al Comic-Con di San Diego: la pellicola, che si intitolerà nel nostro paese Dungeons & Dragons: L’onore dei Ladri (“Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves”, in originale) arriverà nelle sale americane il 3 marzo 2023.

I Simpson: La Paura fa Novanta e IT

Tutti gli appassionati de I Simpson e di Stephen King potranno trovare il perfetto connubio delle loro passioni grazie ad uno degli episodi de La Paura fa Novanta per la 34esima stagione della serie animata: una puntata speciale sarà incentrata sulla parodia di IT di Stephen King. L’annuncio è stato fatto durante il San Diego Comic-Con 2022. Per la prima volta un episodio de La Paura fa Novanta durerà 20 minuti, ovvero tutto il timing della puntata.

Leggi tutte le notizie dal San Diego Comic-Con 2022 sul nostro hub dedicato: https://leganerd.com/sdcc-2022/