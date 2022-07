OnePlus Ace Pro è stato rivelato ufficialmente

È stato confermato che OnePlus lancerà il OnePlus Ace Pro in Cina il 3 agosto, lo smartphone sarà una versione ribattezzata del 10T per il mercato cinese.

Come anticipato, OnePlus lancerà il suo nuovo smartphone, il OnePlus Ace Pro in Cina il 3 agosto, ma prima del lancio, la società ha condiviso la scheda di AnTuTu del prossimo OnePlus Ace Pro e potrebbe aver stabilito il punto di riferimento per le prestazioni di Snapdragon 8+ Gen 1. Come accennato, OnePlus Ace Pro dovrebbe essere un OnePlus 10T rebranded per il mercato cinese e secondo il poster ufficiale, lo smartphone verrà fornito con un processore Snapdragon 8+ Gen 1. Come versione avanzata di Snapdragon 8 Gen 1, il nuovo SoC utilizza il processo a 4 nm di TSMC, utilizza anche un’architettura a tre cluster che include un core super-large Cortex-X2, un A710 grande e un A510 piccolo.

Inoltre la frequenza core della CPU più alta aumenta a 3,2 GHz. Il dispositivo sarà inoltre probabilmente dotato di un display AMOLED E4 da 6,7 ​​pollici che offre una risoluzione Full HD+ di 1080×2412 pixel, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Lo smartphone potrebbe vantare 16 GB di RAM LPDDR5 e fino a 512 GB di storage UFS 3.1. Verrà preinstallato con Android 12 OS e ColorOS 12.1. Può essere alimentato da una batteria da 4.800mAh con supporto per la ricarica rapida da 150 W.

In termini di ottica, l’Ace Pro potrebbe ospitare una configurazione a tripla fotocamera posteriore composta da una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel con supporto OIS accompagnata da una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. Nella parte frontale, potrebbe essere dotato di una fotocamera da 16 megapixel per selfie e videochiamate.

In un recente teaser, la società ha condiviso il punteggio AnTuTu del prossimo flagship e secondo l’azienda, OnePlus Ace Pro ha ottenuto 1.141.383 punti AnTuTu, che è più di quanto qualsiasi smartphone Snapdragon 8+ Gen1 abbia ottenuto finora, per fare un riferimento, l’Asus ROG Phone 6 ha segnato circa 1,11 milioni e lo Xiaomi 12S Ultra ha ottenuto 1,10 milioni. La differenza è marginale ma OnePlus Ace Pro ottiene comunque il diritto di vantarsi, tuttavia, vale la pena ricordare che il team di AnTuTu non ha pubblicato nulla sul punteggio e OnePlus non ha specificato quale versione di AnTuTu ha eseguito.