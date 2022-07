Netflix, rivoluzione su iOS: la nuova schermata rimanda al metodo di pagamento esterno ad Apple

Netflix ha aggiunto una nuova schermata all'interno della sua applicazione per iOS. Ecco perché è un'importante rivoluzione per Apple.

Netflix ha aggiunto una nuova schermata all’interno della sua applicazione per iOS. La nuova interfaccia spiega all’utente che potrà creare e gestire il suo account utilizzando il sito ufficiale di Netflix e che quest’ultimo viene anche utilizzato per pagare l’abbonamento.

È una piccola rivoluzione. A marzo Apple ha finalmente cambiato le sue policy, consentendo alle applicazioni di promuovere metodi di pagamento alternativi a quello ufficiale dell’App Store. In sostanza, in precedenza veniva fatto espresso divieto agli sviluppatori di promuovere forme di pagamento alternative. Anche un semplice link che rimandasse ad un sito esterno era vietato.

Poi il grande cambiamento. A marzo Apple ha allentato le regole per tutte le applicazioni che l’azienda definisce reader: in sostanza si tratta di app ‘contenitore’ che consentono all’utente di accedere e riprodurre i contenuti di un catalogo. Applicazioni per lo streaming on-demand come Netflix, dunque, ma anche applicazioni per riprodurre gli ebook e via dicendo.

Il nuovo avviso di Netflix compare durante il primo accesso all’applicazione. Netflix avvisa l’utente che i servizi di pagamento vengono gestiti in autonomia dall’azienda e che non sono una responsabilità di Apple. La nuova schermata – per la prima volta – introduce anche un link diretto che rimanda direttamente al sito ufficiale di Netflix.

Già da diverso tempo non è più possibile abbonarsi a Netflix dall’App Store. L’utente deve inevitabilmente sottoscrivere un abbonamento registrando il suo metodo di pagamento preferito sul sito della piattaforma.