Moto X30 Pro avvistato di recente su Geekbench

Lo smartphone è stato individuato con il numero di modello XT2241-1 e l’elenco di Geekbench suggerisce che lo smartphone verrà fornito con Android 12, un SoC octa-core e 12 GB di RAM, il lancio di Moto X30 Pro è previsto in Cina il 2 agosto e probabilmente entrerà nel mercato globale con il nome “Moto Edge 30 Ultra”.

Come inizialmente notato da MySmartPrice, un nuovo smartphone Motorola è stato elencato sul sito web di benchmarking Geekbench con il numero di modello XT2241-1, e come per i report precedenti, questo numero di modello appartiene allo smartphone Motorola Moto X30 Pro. Il MotoX30 Pro può essere visto elencato sul sito Web di benchmarking con Android 12, un SoC Snapdragon 8+ Gen1 octa-core e 12 GB di RAM, inoltre lo smartphone ha segnato 1.252 in prestazioni single-core e 3.972 in prestazioni multi-core.

Oltre a un potente SoC, sarà caratterizzato anche da un’impressionante configurazione della fotocamera. La società ha confermato che il Moto X30 Pro sfoggerà una fotocamera principale estrema da 200 MP, inoltre, supporterà la ricarica cablata rapida a 125W, ed infine, la capacità della batteria non è stata ancora rivelata, tuttavia, prevediamo che sia un’unità standard da 4500mAh.

Il Moto X30 Pro dovrebbe avere un display P-OLED da 6,73 pollici con un foro punch-hole centrale per la fotocamera dei selfie, il dispositivo avrà bordi curvi e potrebbe supportare una risoluzione Full HD+, inoltre potrebbe offrire una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria UFS 3.1. L’X30 Pro eseguirà il sistema operativo Android 12 basato sull’ultima MyUI 4.0 e un sensore di impronte digitali sotto il display.