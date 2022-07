Justice League: Warworld – Annunciato il film in uscita nel 2023

Tra gli annunci relativi all’animazione DC Comics che sono stati fatti durante il San Diego Comic-Con uno riguarda lo sviluppo del film Justice League: Warworld, che è stato pianificato per la distribuzione nel 2023. In questa storia i supereroi DC se la dovranno vedere con Mongul, colui che si trova a capo del pianeta Warworld e che nei fumetti si è già scontrato con Superman.

il film d’animazione Justice Legue: Warworld metterà al centro dell’attenzione personaggi e luoghi che per certi versi sono inediti, mentre altri si sono già visti negli adattamenti DC Comics. Mongul non è ancora apparso in produzioni live-action, mentre la consorte Mongal si è vista in una fugace apparizione nel The Suicide Squad di James Gunn.

Per quanto riguarda Warlworld, il pianeta è apparso nella serie TV su Supergirl, mentre nei cartoni Mongul si è visto in Justice League Unlimited. Justice League: Warworld sarà il primo film animato del Tomorrowverse, la nuova fase della continuity animata della DC Comics.

L’ultima continuity era nata dopo Justice League: The Flashpoint Paradox del 2013, che aveva portato a integrare alcuni elementi dei The New 52.

