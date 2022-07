I film horror in arrivo nei prossimi mesi

I primi giorni di luglio ho avuto il piacere di partecipare all’undicesima edizione di Ciné, evento dedicato agli addetti ai lavori del settore cinema in cui vengono mostrati in anteprima assoluta trailer, clip e anteprime dei prossimi film in uscita. Ragionando a mente fredda ho riscontrato un ritorno prepotente del genere horror, in parte fuso col thriller, tra i listini delle varie case di distribuzione cinematografica.

La seconda metà del 2022 sarà ricca di film horror. Tanti, tantissimi, forse come mai prima. Le sale cinematografiche offriranno agli amanti del genere horror tantissime pellicole diverse: dal classico horror splatter, alle nuove proposte della Blumhouse, alle pellicole più ricercate fino ad arrivare alla fusione tra horror e thriller. Posso assicuravi che i film all’insegna della tensione e dei brividi caratterizzeranno tutta le seconda metà del 2022.

Per non farci mancare nulla vi propongo anche un piccolo sguardo alle pellicole più spaventose in arrivo nel 2023. Horror e thriller saranno i grandi protagonisti.

Piccola ma necessaria premessa. Non tutte le pellicole che vi andrò a proporre sono specificatamente horror. Come vi accennavo all’inizio, per ammissione stessa delle varie case cinematografiche, la voglia di sperimentare e proporre nuovi progetti ha comportato diverse fusioni tra i generi: horror e thriller, nei film che seguono, più e più volte si incontreranno e genereranno pellicole innovative e sorprendenti.

The Twin, 21 luglio al cinema

Notorious Pictures all’undicesima edizione di Ciné ha presentato in anteprima il trailer di The Twin, film horror diretto da Taneli Mustonen e con protagonisti Teresa Palmer (A Discovery of Witches) e Steven Cree (Gallowglass de Clermont in A Discovery of Witches). I due attori della serie AMC tornano a lavorare assieme ad un nuovo progetto a tinte sovrannaturali.

Il trailer a Riccione ha colpito e intrigato i presenti in sala Concordia, speriamo che il film non deluda le aspettative.

A seguito di un tragico incidente che ha causato la morte di uno dei loro gemelli, Rachel e il marito Anthony si trasferiscono dall’altra parte del mondo con il figlio sopravvissuto nella speranza di costruirsi una nuova vita. Quello che inizia come un periodo di guarigione prende presto una svolta inquietante quando Rachel inizia a svelare la tortuosa verità su suo figlio e affronta le forze malvagie che tentano di impadronirsi di lui.

La pellicola dura 1ora e 49 minuti e vi aspetta nelle sale italiane dal 21 luglio.

Shark Bait, 28 luglio al cinema

Se siete tra gli amanti dei film horror con protagonisti gli squali non potete assolutamente perdere la nuova pellicola di Adler Entertainment. Shark Bait è il nuovo horror marittimo diretto da James Nunn.

Il nuovo shark movie, che promette di animare gli incubi estivi degli appassionati del genere, è diretto da James Nunn, già apprezzato autore nel 2012 assieme a Ronnie Thompson del thriller Tower Block e di film d’azione come One Shot ed Eliminators – Senza regole, e vede protagonisti i giovani Holly Earl, Jack Trueman, Catherine Amy Hannay, Malachi Pullar-Latchman e Thomas Michael Flynn.

Adler Entertainment è una casa cinematografica dedita ai film sui pericolosi animali marini e questa volta è pronta a stupirci con una nuova pellicola.

Un gruppo di amici si gode un fine settimana di vacanza in Messico. Dopo una notte di festeggiamenti sulla spiaggia, i ragazzi rubano un paio di moto d’acqua e le portano al largo in mare aperto, finiscono però per scontrarsi e una delle moto affonda. Il gruppo si ritrova bloccato a due miglia dalla terraferma su una sola moto d’acqua rimasta in panne e alle prese con un amico gravemente ferito. Ma il peggio deve ancora venire…

Shark Bait dura soltanto 1 ora e 27 minuti e dal 28 luglio vi aspetta nelle sale italiane.

Nope, 11 agosto al cinema

Dopo un mese esatto dall’uscita americana anche il pubblico italiano potrà gustarsi rigorosamente in sala il nuovo film di Jordan Peele. Se amate le pellicole horror/thriller con un finale aperto, in cui la trama non viene completamente risolta o il dubbio continua a serpeggiare nell’aria non potete non visionare i lavori di Jordan Peele. Il regista di Scappa – Get Out e Us torna al cinema con un nuovo progetto che promette di essere innovativo e sorprendente come i precedenti.

Universal Pictures a Riccione ha portato in anteprima esclusiva una piccola scena inedita di Nope e posso assicurarvi che la pellicola merita la visione, si tratta di un vero e proprio evento cinematografico. Mi raccomando non guardate in alto.

Il film riunisce Peele con il premio Oscar Daniel Kaluuya (Scappa – Get Out, Judas and the Black Messiah), a cui si uniscono Keke Palmer (Le ragazze di Wall Street, Alice) e il candidato all’Oscar® Steven Yeun (Minari, Okja) come residenti in una solitaria gola di nell’entroterra della California che testimoniano una scoperta inquietante e agghiacciante.

Il cast di Nope include anche Michael Wincott (Hitchcock, Westworld) e Brandon Perea (The OA, American Insurrection). Il film è scritto e diretto da Jordan Peele ed è prodotto da Ian Cooper (noi, Candyman) e Jordan Peele per Monkeypaw Productions.

Con le sue 2 ore e 15 minuti Nope vi aspetta al cinema dal 21 luglio.

Don’t worry darling, 23 settembre

Tra i film più attesi della seconda metà del 2022 figura sicuramente Don’t Worry Darling, nuova pellicola thriller di Warner Bros. Il film oltre ad un cast davvero molto interessante e sulla cresta dell’onda propone una sinossi intrigante e della mille prospettive.

Don’t Worry Darling è diretto da Olivia Wilde (che come cineasta ha già convinto pubblico e critica con “La rivincita delle sfigate”) e interpretato dalla la stessa Wilde e da Florence Pugh (Piccole donne e Black Widow), Harry Styles, Gemma Chan, KiKi Layne e Chris Pine.

Alice (Pugh) e Jack (Styles) hanno la fortuna di vivere nella comunità idealizzata di Victory, la città realizzata da un’azienda sperimentale che ospita, assieme alle loro famiglie, gli uomini che lavorano al progetto top-secret Victory. L’ottimismo sociale degli anni ’50 sposato dal loro amministratore delegato, Frank (Pine) – a metà tra un uomo d’azienda visionario ed un life coach motivazionale – fissa ogni aspetto della vita quotidiana di questo luogo utopico nel mezzo del deserto.

Mentre i mariti trascorrono ogni giorno all’interno del quartier generale del Victory Project lavorando allo “sviluppo di materiali innovativi”, le loro mogli, inclusa l’elegante partner di Frank, Shelley (Chan), passano il tempo a godersi la bellezza, il lusso e la dissolutezza della loro comunità. La vita è perfetta, ed ogni esigenza dei residenti viene soddisfatta dall’azienda. Tutto ciò che viene chiesto in cambio è discrezione e impegno incondizionato per la causa del progetto Victory.

Quando però iniziano ad apparire delle crepe nella loro vita idilliaca che rivelano qualcosa di sinistro sotto l’attraente facciata, Alice non può fare a meno di chiedersi esattamente cosa stiano facendo alla Victory e perché. Quanto sarà disposta a perdere Alice per far emergere cosa sta realmente accadendo in questo paradiso?

La Wilde ha diretto il film da una sceneggiatura scritta dall’autrice di “Le rivincita delle sfigate” Katie Silberman, basata su una storia di Carey Van Dyke e Shane Van Dyke (“Chernobyl Diaries – La mutazione”) e la Silberman. Il film è prodotto da Olivia Wilde, Katie Silberman, Miri Yoon e Roy Lee, mentre Richard Brener, Celia Khong, Alex G. Scott, Catherine Hardwicke, Carey Van Dyke e Shane Van Dyke sono i produttori esecutivi.

Le pellicola non è ancora stata annunciata per l’anteprima mondiale al Festival del Cinema di Venezia. Tutti noi speriamo in un presto annuncio ma per ora non ci resta che mantenere le dita incrociate.

Don’t Worry Darling debutterà nelle sale internazionali il prossimo 23 settembre.

Watcher, 13 ottobre 2022

I fan di You, serie Netflix, non possono assolutamente perdere il nuovo film distribuito in Italia da Lucky Red.

Watcher è una pellicola che fonde il genere thriller con il drama e l’horror. La regia è di Chloe Okuno e i protagonisti sono interpretati da Maika Monroe e Burn Gorman.

Una giovane donna di nome Julia si trasferisce in un nuovo appartamento in Romania con il fidanzato solo per essere tormentata dalla sensazione di essere perseguitata da un osservatore invisibile in un edificio adiacente.

Il film dura soltanto 1 ora e 31 minuti e dal 13 ottobre vi aspetta in sala. Ecco come potrete trascorrere le serate che precedono Halloween.

Halloween Ends, 14 ottobre 2022

Halloween Ends, ultimo film della saga in cui Jamie Lee Curtis vestirà i panni di Laurie Strode, è il sequel diretto di Haloween Kills e ultimo film della trilogia. Ha Riccione ho avuto la possibilità di visionare in anteprima il trailer, state tranquilli perché proprio qualche giorno fa è accessibile a chiunque dato che Universal l’ha distribuito suoi suoi canali social.

A distanza di 45 anni il più acclamato franchise horror raggiunge la sua conclusione, con Laurie Strode che affronta per l’ultima volta il malefico Michael Myers per uno scontro finale epico. Solo uno resterà vivo.

Sanctuary, 17 Novembre 2022

I Wonder Pictures al Ciné di Riccione ha presentato il suo nuovo film thriller-horror Sanctuary, diretto da Zachary Wigon. Il film è stato definito da I Wonder Pictures stesso la pellicola thriller sexy che ricercavano da tempo. Elettivamente, visionando il trailer in anteprima posso confermarvi le dichiarazioni del rappresentante della major.

La protagonista Rebecca ha il volto di Margaret Qualley, attrice nota per la serie Maid firmata da Netflix. Hal, invece, è interpretato da Christopher Abbott (The Forgiven).

Rebecca è una dominatrice, una professionista del sesso, e Hal è il suo cliente, un ottimo cliente. Fa infatti parte di una ricca famiglia di cui sta per ereditare le fortune e non può più permettersi di avere una pericolosa relazione con una donna che conosce i suoi segreti e le sue perversioni. Così decide di vederla per un’ultima volta e dirle che tra loro è tutto finito, ma il suo tentativo di tagliare i legami gli si potrebbe ritorcere contro. Rebecca è tutt’altro che d’accordo e farà tutto il possibile per far cambiare idea all’uomo.

La pellicola approderà nei cinema italiani il prossimo 17 Novembre.

La donna del mistero decision to leave, nel 2023 al Cinema

Lucky Red nel 2023 porterà in Italia Decision to leave, nuovo film di Park Chan-wook.

Il nuovo thriller di Chan-wook racconta la storia del detective Hae-Jun (Park Hae-il) alle prese con una misteriosa morte. Mentre indaga tra le impervie montagne coreane, dove è stato ritrovato il cadavere, s’imbatte nella moglie della vittima, Seo-rae (Tang Wei), una donna alquanto misteriosa, divenuta la principale sospettata del caso.

Durante l’interrogatorio e le successive indagini il detective si renderà conto di iniziare a provare per la vedova sentimenti contrastanti che lo porteranno a mettere in dubbio il suo senso del dovere.

Il film con le sue 2 ore e 18 minuti ha già debuttato a livello internazionale il 23 maggio 2022 al Festival del Cinema di Cannes. In Italia il film del produttore di Snowpiercer arriverà nelle sale entro il 2023.

M3gan, 10 gennaio 2023

Non potevo concludere la carrellata di film thriller-horror senza parlarvi del nuovo lavoro firmato Blumhouse. La nuova pellicola di casa Blumhouse, casa cinematografica produttrice di The Invisible Man, è incentrata su un’inquietante e tecnologica bambola androide completamente senziente.

A Riccione Universal Pictures Italia, cosa cinematografica distributrice del film, ha mostrato in anteprima il trailer di M3gan, quello che posso assicurarvi è che se avete amato The Invisible Man e la serie televisiva Sharp Objects apprezzerete sicuramente anche questo film.